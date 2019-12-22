Apple уволит около 450 специалистов Intel в Германии

Так, если верить данным издания Heise, лишь избранным специалистам в Нюремберге и Дуйсбурге предложен переезд в Мюнхен — именно там Apple намерена заняться разработкой модемов. Но избранными специалистами оказалось не более 30% от общего числа работников — оставшиеся 70% будут вынуждены искать новое место работы.

В общей сложности до 450 специалистов будут вынуждены сменить место работы. Но справедливости ради стоит отметить, что сама Intel рассказала, что снабдит всех сотрудников, покинувших компанию в связи с продажей модемного бизнеса Apple, различного рода необходимыми компенсационными выплатами, а также поможет в дальнейшем трудоустройстве.