Apple в 2020 году может выпустить совершенно новый для себя продукт

Также инсайдер поведал, что анонс должен состояться втором или третьем квартале текущего года — скорее всего, это случится вместе с анонсом новеньких iPhone 12. Если верить имеющимся на сегодняшний день данным, AirTags позволит пользователям крепить себя к определенным вещам, таким как ключи или сумки, после чего у владельцев трекера будет возможность отслеживать его местоположение. Владельцы же iPhone с установленным чипом U1 получат преимущество перед остальными, благодаря возможности отслеживать метку через камеру смартфона с помощью дополненной реальности.