Apple в 2020 году может выпустить совершенно новый для себя продукт
То есть да, помимо новенького iPhone 9 и целой линейки iPhone 12, Apple в 2020 году может выпустить абсолютно новый для себя продукт — специальный трекер под названием AirTags. К слову, слухи об устройстве гуляют по сети очень длительное время и многие ждали анонса данного девайса еще осенью прошлого года, вместе с iPhone 11 и iPhone 11 Pro, но по неизвестной причине Apple передумала показывать фанатам фирменный трекер.
Также инсайдер поведал, что анонс должен состояться втором или третьем квартале текущего года — скорее всего, это случится вместе с анонсом новеньких iPhone 12. Если верить имеющимся на сегодняшний день данным, AirTags позволит пользователям крепить себя к определенным вещам, таким как ключи или сумки, после чего у владельцев трекера будет возможность отслеживать его местоположение. Владельцы же iPhone с установленным чипом U1 получат преимущество перед остальными, благодаря возможности отслеживать метку через камеру смартфона с помощью дополненной реальности.