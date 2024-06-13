Apple вернула себе звание самой дорогой компании, вырвавшись с третьего места

Стоимость акций Apple выросла почти на 4% до рекордных $215.04, увеличив рыночную капитализацию компании до $3.29 трлн.

Позже акции поднялись до $217.31, что увеличило капитализацию до $3.33 трлн. В то же время рыночная капитализация Microsoft составила $3.24 трлн, уступая Apple впервые за пять месяцев.

Рост акций Apple более чем на 7% был связан с недавним анонсом функций с поддержкой искусственного интеллекта и новых операционок в рамках WWDC 24. Аналитики прогнозируют, что эти новшества будут способствовать увеличению продаж iPhone.

Несмотря на отставание от конкурентов в области искусственного интеллекта, акции Apple превзошли ожидания рынка по квартальным результатам и прогнозам, что уменьшило опасения инвесторов.