Apple Vision Air будет на 40% легче Vision Pro и в два раза дешевле

По данным аналитика Минг-Чи Куо, новинка станет облегчённой версией Vision Pro: её вес будет меньше примерно на 40%, то есть менее 450 граммов. Это должно значительно повысить комфорт при длительном использовании, ведь многие владельцы жалуются на тяжесть текущей модели.

Ещё одно ключевое отличие — цена. Vision Air будет стоить примерно в два раза дешевле Vision Pro: от $1750 против нынешних $3499. Для этого Apple заменит часть стеклянных элементов на пластик, титановый корпус — на магниевый сплав, а также упростит систему датчиков.

Снижение цены также обеспечит переход с чипов серии M на процессоры уровня iPhone. Предполагается, что гарнитура получит A21, созданный по 2-нм техпроцессу TSMC, что позволит сохранить высокую производительность при меньших затратах.