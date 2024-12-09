Apple Vision Pro получит поддержку контроллеров PlayStation VR2

Как сообщает Марк Гурман в своей рассылке Power On, обе компании начали сотрудничество еще в начале 2024 года, и Sony несколько месяцев трудится над проектом. Изначально планировалось, что поддержка Sense-контроллеров PlayStation VR2 будет готова раньше, но запуск был задержан из-за некоторых технических сложностей. Одна из проблем заключается в том, что Sony не продает свои контроллеры отдельно от гарнитуры, что создает дополнительные трудности для интеграции.

Тем не менее, если проект не будет отменен, пользователи смогут использовать контроллеры PS VR2 с Apple Vision Pro, что значительно расширит возможности устройства. Это не только улучшит игровой опыт, но и повысит точность управления для таких задач, как редактирование медиа, что сейчас ограничено только управлением с помощью глаз и жестов.