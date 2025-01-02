Apple Vision Pro сняли с производства из-за низкого спроса

Apple Vision Pro не стал массовым продуктом, и это подтверждается решением компании не заказывать дополнительные партии от поставщиков. Сложности с продажами также поставили под сомнение возможность выпуска более дешевой версии устройства. Прогнозы аналитиков говорят, что дешевый вариант Apple Vision Pro, который первоначально планировался на 2025 год, был отложен как минимум до 2027 года. Вместо этого, возможно, выйдет более дорогая версия с чипом M5 в конце 2026 года.

Генеральный директор Apple Тим Кук оправдывал низкие продажи тем, что это устройство ориентировано на узкую аудиторию, желающую испытать технологию будущего уже сегодня. Однако, судя по продажам, таких людей оказалось мало, а высокая цена оказала значительное влияние на выбор покупателей.