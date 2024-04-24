Apple Vision Pro стал никому не нужен: покупатели перестали приходить на примерку шлема

Apple Vision Pro стал никому не нужен: покупатели перестали приходить на примерку шлемаОй, а как так получилось?
Компания рассчитывала продать 700-800 тыс устройств, а теперь ориентируется на скромные 400-450 тыс единиц.
Такая переоценка заставила Apple пересмотреть стратегию на рынке устройств виртуальной реальности.
Куо утверждает, что спрос на Vision Pro в США «резко упал ниже ожиданий», вынудив купертиновцев осторожничать с международным запуском. Пользователи, записавшиеся на тест девайса, либо массово отменяют запись, либо просто не приходят в день Х.
Ранее эксперт сообщал, что Apple намерена вывести гарнитуру на другие рынки до конференции WWDC в июне, однако это уже сомнительно.
Помимо этого, Куо сообщает, что Apple «пересматривает и корректирует» общую стратегию касательно VR/AR-шлемов. Ранее предполагалось, что второе поколение Vision Pro появится в 2025 году, но теперь это тоже под вопросом.