Apple Vision Pro стал никому не нужен: покупатели перестали приходить на примерку шлема

Компания рассчитывала продать 700-800 тыс устройств, а теперь ориентируется на скромные 400-450 тыс единиц.

Такая переоценка заставила Apple пересмотреть стратегию на рынке устройств виртуальной реальности.

Куо утверждает, что спрос на Vision Pro в США «резко упал ниже ожиданий», вынудив купертиновцев осторожничать с международным запуском. Пользователи, записавшиеся на тест девайса, либо массово отменяют запись, либо просто не приходят в день Х.

Ранее эксперт сообщал, что Apple намерена вывести гарнитуру на другие рынки до конференции WWDC в июне, однако это уже сомнительно.

Помимо этого, Куо сообщает, что Apple «пересматривает и корректирует» общую стратегию касательно VR/AR-шлемов. Ранее предполагалось, что второе поколение Vision Pro появится в 2025 году, но теперь это тоже под вопросом.