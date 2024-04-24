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Наука и технологии
Опубликовано 24 апреля 2024, 08:15
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Apple Vision Pro стал никому не нужен: покупатели перестали приходить на примерку шлема

Ой, а как так получилось?
По данным аналитика Минг-Чи Куо, Apple была вынуждена резко сократить прогноз поставок Vision Pro.
Apple Vision Pro стал никому не нужен: покупатели перестали приходить на примерку шлема
© 9to5Mac

Компания рассчитывала продать 700-800 тыс устройств, а теперь ориентируется на скромные 400-450 тыс единиц.

Такая переоценка заставила Apple пересмотреть стратегию на рынке устройств виртуальной реальности.

Куо утверждает, что спрос на Vision Pro в США «резко упал ниже ожиданий», вынудив купертиновцев осторожничать с международным запуском. Пользователи, записавшиеся на тест девайса, либо массово отменяют запись, либо просто не приходят в день Х.

Ранее эксперт сообщал, что Apple намерена вывести гарнитуру на другие рынки до конференции WWDC в июне, однако это уже сомнительно.

Помимо этого, Куо сообщает, что Apple «пересматривает и корректирует» общую стратегию касательно VR/AR-шлемов. Ранее предполагалось, что второе поколение Vision Pro появится в 2025 году, но теперь это тоже под вопросом.

Источник:9toMac
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Vision Pro
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#Apple