Apple включила цензуру в Гонконге

Свежий отчёт The Intercept показал, что пользователи Safari в Гонконге теперь получают предупреждения при попытке зайти на определённые сайты. Чаще всего их информируют, что сайт был заблокирован в целях безопасности пользователей, без каких-либо дальнейших подробностей.

Учитывая, что зачастую доступ в Интернет подвергался жёсткой цензуре именно в материковом Китае, в то время как в Гонконге ситуация была намного лучше, данные «новшества» вызвали волну критики со стороны тех же пользователей.

Отметим, что изменения в политике относительно Гонконга начались ещё в 2020 году. Именно тогда был введён новый закон о безопасности.

Иронично, что в том же 2020 году Apple выпустила официальное заявление, в котором пообещала бороться за права человека и свободу слова после того, как группа инвесторов раскритиковала компанию за то, что она так и не выступила против цензурных требований Китая.