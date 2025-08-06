Apple вложит $100 млрд в новые обязательства, предъявленные компании Трампом

Опубликовано 06 августа 2025, 23:581 мин.
Apple вложит $100 млрд в новые обязательства, предъявленные компании ТрампомДля расширения местного производства
В среду, 6 августа, пройдёт официальная встреча, на которой Дональд Трамп и генеральный директор Apple Тим Кук обсудят планы по инвестициям в высокотехнологичные проекты на территории США.
Встреча пройдёт в Овальном кабинете Белого дома в 16:30 по местному времени (23:30 мск). Основной темой обсуждения станет инициатива «Американская производственная программа», направленная на стимулирование локализации производственных мощностей и инвестиций в экономику США.
По информации, предоставленной пресс-службой администрации президента США, Apple планирует вложить $600 млрд в экономику США в течение следующих четырёх лет. Сейчас вендор инвестирует порядка $100 млрд. Эти инвестиции будут направлены на развитие и расширение производственных мощностей, а также на создание новых рабочих мест.