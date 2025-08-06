Apple вложит $100 млрд в новые обязательства, предъявленные компании Трампом

Встреча пройдёт в Овальном кабинете Белого дома в 16:30 по местному времени (23:30 мск). Основной темой обсуждения станет инициатива «Американская производственная программа», направленная на стимулирование локализации производственных мощностей и инвестиций в экономику США.

По информации, предоставленной пресс-службой администрации президента США, Apple планирует вложить $600 млрд в экономику США в течение следующих четырёх лет. Сейчас вендор инвестирует порядка $100 млрд. Эти инвестиции будут направлены на развитие и расширение производственных мощностей, а также на создание новых рабочих мест.