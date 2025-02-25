Apple вложит $500 млрд в развитие американских ИИ-технологий

Опубликовано 25 февраля 2025, 21:451 мин.
Apple вложит $500 млрд в развитие американских ИИ-технологийПосле встечи с Трампом
Агентство Reuters сообщает со ссылкой на источники, что компания Apple объявила, что в ближайшие четыре года потратит $500 млрд в качестве инвестиций в американский ИИ.
Эти инвестиции включают строительство новой фабрики в Техасе для производства серверов искусственного интеллекта и создание 20 000 новых рабочих мест для исследований и разработок. Также сумма инвестиций включает все необходимые средства, в том числе закупки у американских поставщиков и съёмку телевизионных шоу и фильмов для сервиса Apple TV+.
Объявление Apple последовало после встречи главы компании Тима Кука с Дональдом Трампом. Американские СМИ отмечают, что многие из продуктов Apple, собранных в Китае, подверглись 10% тарифам, введённых Трампом, и это вполне может быть стимулом новых решений вендора.