Apple внедрила новейший ИИ в Siri. Но пока лишь на tvOS

Наши коллеги выяснили, что сама технология называется Bobcat. До последнего «генерация естественного языка Siri» использовалась лишь для рассказа шуток и установки таймеров на Apple TV.

При этом код новой функции был также замечен и в iPhone, iPad, Mac, HomePod, но до сих пор он не активирован где-либо, кроме как на операционной системе для Apple TV.

Отметим, что хоть факт тестирование компанией Apple технологии генерации естественного языка не свидетельствует о разработке компанией чат-ботов, подобных ChatGPT, оно указывает на движение в сторону более продвинутого искусственного интеллекта для Siri.

Напомним, что недавно стало известно об использовании новейшей языковой модели GPT-4 в поисковой системе Microsoft — Bing.