Apple внедрила рекламу внутри iOS на манер китайских производителей

Что интересно, в треде представителя The Verge многие пользователи отметили появление подобной рекламы лишь на новых смартфонах Apple. Но нашлось и немало тех владельцев iPhone, которые начали видеть подобные “рекомендации” на уже давно приобретенных девайсах, в том числе и iPad.

Отметим, что сама Apple пока что никак не прокомментировала случившееся.