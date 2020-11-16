Наука и технологии
Сегодня 11:01
Apple внедрила рекламу внутри iOS на манер китайских производителей
Благо, пока она рекламирует лишь собственную продукцию
Пользователи сети обнаружили в своих iPhone достаточно неприятное “нововведение”: как оказалось, Apple внедрила рекламу внутри iOS на манер таких китайских производителей, как Xiaomi.
Так, прямо в меню настроек, американская компания рекламирует собственные сервисы, предлагая пользователю оформить бесплатную временную подписку на Arcade или TV+, а также подключить расширенную гарантию AppleCare+, написал в своем Twitter-аккаунте старший редактор The Verge Том Уоррен. Соответствующие скриншоты опубликовали и прочие пользователи сервиса по всему миру.
Что интересно, в треде представителя The Verge многие пользователи отметили появление подобной рекламы лишь на новых смартфонах Apple. Но нашлось и немало тех владельцев iPhone, которые начали видеть подобные “рекомендации” на уже давно приобретенных девайсах, в том числе и iPad.
Отметим, что сама Apple пока что никак не прокомментировала случившееся.