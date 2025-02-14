Apple внедрит свои ИИ-функции в Китае к середине 2025 года

По данным инсайдеров, Apple ведет разработку совместно с китайскими гигантами Alibaba и Baidu. Alibaba отвечает за адаптацию алгоритмов Apple Intelligence, обеспечивая их соответствие требованиям правительства Китая, включая фильтрацию нежелательного контента. Baidu займется отдельными функциями, такими как Visual Intelligence — новой возможностью iPhone 16, позволяющей сканировать объекты и находить информацию в интернете.

Китай является важнейшим рынком для Apple, но в последние годы компания теряет позиции из-за конкуренции с местными производителями, которые активно используют ИИ в своих смартфонах. Чтобы вернуть интерес покупателей, Apple вынуждена внедрять искусственный интеллект в свои устройства с учетом особенностей китайского рынка.

Однако перенос американской версии Apple Intelligence в Китай — сложный процесс. В США система использует три типа ИИ: локальный, облачный и интегрированный с OpenAI. В Китае же Apple полагается только на встроенные модели, а обработка данных на серверах будет проходить через местных партнеров.