Apple впервые прорекламировала свою презентацию в соцсети для подростков TikTok

Согласно опубликованным в The Apple Post данным, некоторые пользователи популярной соцсети начали видеть в своей ленте рекламу Apple, продолжительностью 10 секунд. В ней компания демонстрирует анимированную версию изображения приглашения на мероприятие, тем самым побуждая пользователей посмотреть живую трансляцию 20 апреля. Причем реклама продвигает прямую трансляцию презентации на YouTube, а не перенаправляет на официальный сайт компании.

Отметим, что Apple зарегистрировала свой официальный аккаунт в популярной соцсети TikTok еще в 2020 году. Ранее компания делилась в нем роликами для продвижения iPhone 12 и Apple Watch, однако презентацию она рекламирует на этой площадке впервые.