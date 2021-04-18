Наука и технологии
Сегодня в 08:30
Apple впервые прорекламировала свою презентацию в соцсети для подростков TikTok
С помощью 10-секундного ролика
Напомним, что уже в следующий вторник Apple проведет свою презентацию под названием “Весенняя загрузка”.. Что интересно, американская компания впервые прорекламировала ее в соцсети для подростков TikTok.
Согласно опубликованным в The Apple Post данным, некоторые пользователи популярной соцсети начали видеть в своей ленте рекламу Apple, продолжительностью 10 секунд. В ней компания демонстрирует анимированную версию изображения приглашения на мероприятие, тем самым побуждая пользователей посмотреть живую трансляцию 20 апреля. Причем реклама продвигает прямую трансляцию презентации на YouTube, а не перенаправляет на официальный сайт компании.
Отметим, что Apple зарегистрировала свой официальный аккаунт в популярной соцсети TikTok еще в 2020 году. Ранее компания делилась в нем роликами для продвижения iPhone 12 и Apple Watch, однако презентацию она рекламирует на этой площадке впервые.