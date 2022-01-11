Apple впервые в Южной Корее разрешила оплачивать приложения при помощи сторонних сервисов

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Apple впервые в Южной Корее разрешила оплачивать приложения при помощи сторонних сервисовОднако без точных дат
Apple разрешит альтернативные платежные системы в Южной Корее в соответствии с новым местным законом, который запрещает операторам магазинов приложений навязывать свои собственные системы оплаты, сообщил во вторник телекоммуникационный регулятор страны.
Ранее в сентябре 2021 года в Южной Корее вступил в силу новый закон, ограничивающий операторов магазинов приложений, таких как Google и Apple, от навязывания разработчикам своих систем оплаты внутри приложений.
Apple заявила, что планирует предоставить альтернативную платежную систему со сниженной комиссией по сравнению с текущим 30-процентным сбором. Компания не сообщила точную дату, когда политика вступит в силу, или размер платы за обслуживание, но заявила, что планирует обсудить с Корейской комиссией по связи дальнейшие детали.
Мы надеемся на сотрудничество с KCC и нашим сообществом разработчиков в поиске решения, которое принесет пользу нашим корейским пользователям
Apple
Источник: The Korea Herald