Apple впервые закроет магазин в Китае на фоне падения продаж

Причиной закрытия компания назвала изменения в структуре самого торгового центра, откуда в последнее время ушли и другие известные бренды, включая Coach, Sandro и Hugo Boss. Магазин Parkland был одним из двух в Даляне. Второй, расположенный в комплексе Olympia 66, продолжит работу.

Сотрудникам закрывающегося магазина Apple предложит перевестись в другие магазины компании. Расстояние между двумя локациями в городе составляет около 10 минут.

Решение о закрытии принято на фоне снижения продаж Apple в Китае. Во втором квартале они упали на 2,3%, составив $ 16 млрд, что ниже ожиданий аналитиков. В стране продолжается спад потребительской активности и снижение цен на недвижимость, а также ощущается давление со стороны международной торговли.