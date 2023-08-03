Apple вряд ли сможет представить собственный ИИ в 2024 году

По словам аналитика, компания отстаёт в этом отношении от конкурентов. Каких-либо значимых разработок нет, поэтому корпорация избегает этого термина в публичном пространстве.

По мнению Куо, даже если Apple объявит о реализации проекта в области ИИ, на акции компании это особо не повлияет. Это касается и выхода AI-гарнитуры Vision Pro.

«В настоящее время нет никаких признаков того, что Apple будет интегрировать генеративный ИИ и какие-либо программы на его основе в свои устройства или проекты в 2024 году», — отметил инсайдер.