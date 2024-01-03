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Наука и технологии
22:30, 03 января 2024
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Apple всего за одну ночь подешевела на $100 млрд

Начало конца?

Apple столкнулась с резким падением рыночной стоимости на $107.1 млрд всего за одну ночь.

Это снижение было вызвано решением инвестиционного банка Barclays понизить рейтинг акций Apple с «держать» до «снижать». Кроме того, целевая цена акций была снижена на $1 до $160, что предполагает потенциальное падение цены акций на 17% в течение следующего года.

В результате этих новостей, акции Apple упали на 3.58%, закрывшись на уровне $185.64 за акцию. Основной причиной падения стоимости является прогноз о слабых продажах iPhone 16, особенно в Китае, что следует за «низкими» продажами iPhone 15.

Аналитики Barclays выразили опасения относительно будущего Apple, учитывая, что продажи iPhone 15 были ниже ожидаемых, и предположили, что ситуация с iPhone 16 может быть аналогичной.

Они также отметили, что отсутствие значительных инноваций или улучшений в новых моделях iPhone может повлиять на интерес покупателей.

Источник:MyDrivers
Автор:Булат Кармак
Тег:
#Apple
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