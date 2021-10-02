Apple всё же выпустит беспроводные наушники AirPods 3 до конца 2021 года

Но шло время. Компания уже представила и новые iPad на базе чипа M1, и даже новые iPhone 13, а новых наушников всё никак не было. На этом фоне не сложно было поверить и в то, что компания перенесёт релиз девайса на 2022 год.

Но, как сообщает ресурс DigiTimes, целый ряд инсайдеров из Азии сообщает о массовом производстве долгожданных AirPods 3. А это, в свою очередь, означает, что их анонс состоится уже в текущем году.

Возможно, компания проведёт отдельную презентацию, на которой представит и новые наушники, и MacBook Pro 14” и 16” с обновлённым дизайном.

Напомним, что третье поколение AirPods должны получить дизайн, схожий с более премиальными AirPods Pro.