Apple втайне запустила производство новых наушников AirPods

Учитывая, что процесс запущен, можно ожидать анонса и появления в продаже девайса в первой половине 2021 года. А учитывая, что Apple часто проводит презентации новинок в марте, анонс AirPods 3 имеет все шансы произойти именно весной текущего года. Возможно, вместе с наушниками компания также покажет долгожданный iPhone SE Plus.