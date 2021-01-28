Наука и технологии
Сегодня 08:31
Apple втайне запустила производство новых наушников AirPods
Ждём анонса в ближайшие месяцы?
Последние несколько месяцев в сети активно ходят слухи о новом поколении AirPods. Не тех, что накладные Max, а тех, что продолжение оригинальных вкладышей. И вот, судя по свежим данным, Apple уже втайне запустила производство AirPods 3.
Производитель флеш-памяти Windbond прямо сейчас вовсю загружает свои производственные линии. Как пишет PhoneArena, связано это с выполнением срочного заказа для Apple, в рамках которого компания заказала новые чипы для следующего поколения AirPods.
Учитывая, что процесс запущен, можно ожидать анонса и появления в продаже девайса в первой половине 2021 года. А учитывая, что Apple часто проводит презентации новинок в марте, анонс AirPods 3 имеет все шансы произойти именно весной текущего года. Возможно, вместе с наушниками компания также покажет долгожданный iPhone SE Plus.