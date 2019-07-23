Apple выкупит часть Intel за 1 млрд долларов

Согласно имеющимся данным, Apple перейдут все патенты и сотрудники Intel, занимающиеся разработками в области модемов. Общая сумма сделки составит порядка 1 млрд долларов. Официальное заявление от компаний ожидается уже на следующей неделе, когда обе стороны придут к финальным договоренностям. Покупка части бизнеса Intel будет иметь огромное значение для Apple, поскольку это ускорит планы компании по разработке собственного модема. Компания уже пыталась создать команду по разработке модемов в своих стенах по аналогии с отделом по разработке процессоров А-серии. И вот, новое приобретение компании даст возможность разрабатывать и использовать модемы, встроенные непосредственно в процессоры будущих iPhone.