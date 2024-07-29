Apple вылетела из топ-5 крупнейших поставщиков смартфонов в Китае

Опубликовано 29 июля 2024, 08:38
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Apple вылетела из топ-5 крупнейших поставщиков смартфонов в КитаеВсе пять мест заняли китайские бренды
Свежий отчет Canalys показал, что Apple больше не входит в пятерку крупнейших производителей смартфонов в Китае, уступив местным брендам, таким как Huawei.
Поставки Apple сократились на 25% по сравнению с прошлым годом, составив около 9.7 млн устройств, что опустило компанию с третьего на шестое место.
Аналитик Лукас Чжун отметил, что китайские производители впервые заняли все пять первых мест.
Китайские бренды, включая HONOR и Vivo, успешно применяют стратегию высокого качества и тесное сотрудничество с местными поставщиками. Это подтверждает успех модели HONOR Magic V3, оснащенной GenAI.
В целом, рынок смартфонов в Китае во I квартале вырос на 10%, превысив 70 млн единиц.