Apple вылетела из топ-5 крупнейших поставщиков смартфонов в Китае

Поставки Apple сократились на 25% по сравнению с прошлым годом, составив около 9.7 млн устройств, что опустило компанию с третьего на шестое место.

Аналитик Лукас Чжун отметил, что китайские производители впервые заняли все пять первых мест.

Китайские бренды, включая HONOR и Vivo, успешно применяют стратегию высокого качества и тесное сотрудничество с местными поставщиками. Это подтверждает успех модели HONOR Magic V3, оснащенной GenAI.

В целом, рынок смартфонов в Китае во I квартале вырос на 10%, превысив 70 млн единиц.