Apple выложила для общего пользования исходники ядра macOS Big Sur

То есть любой желающий может ознакомиться не только с ядром XNU, но и с составными частями ОС Darwin и прочими компонентами, сообщается в opensource-разделе сайта Apple. При этом также энтузиасты могут изучить разработанные в Apple программы и библиотеки. Правда, есть одно «но» — все они никак не связаны с GUI-составляющей операционной системы.

Также стало известно, что специалисты яблочной компании подготовили полноценную инструкцию, с помощью которой заинтересованные разработчики смогут использовать опубликованные компоненты для сборки собственного варианта ядра XNU для macOS 11.0.1. Но тут также есть ограничения — речь идёт о сборке для компьютеров Mac на базе чипов Intel. О версии на M1, как минимум пока что, речи не идёт.