Apple вынудила Facebook скрыть информацию о комиссии в 30% с покупок внутри приложений

Речь идет о новой функции, которая появилась в рамках свежего обновления приложения Facebook — в нем определенные пользователя и корпоративные клиенты, желающие проводить платные онлайн-мероприятия, наконец-то получили такую возможность. При этом, по словам представителей соцсети, новая функция была внедрена в первую очередь для того, чтобы уменьшить потерю доходов бизнеса из-за пандемии COVID-19.

Судя по данным, предоставленным Facebook, компания не намеревалась забирать какую-либо часть денег, полученных таким образом, себе — планировалось, что все собранные средства пойдут в “карман” предпринимателей для поддержания их бизнеса на плаву. Но так как у Apple имеются свои определенные правила, приложение Facebook было вынуждено отдавать 30% комиссии яблочной корпорации, о чем она и заявила напрямую. Это, в свою очередь, не понравилось производителю iPhone, в связи с чем крупнейшая соцсеть планеты была вынуждена убрать данное упоминание, так как оно, по словам Apple, нарушало одно из правил App Store.