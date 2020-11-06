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Apple вынудит разработчиков приложений раскрывать собираемые о пользователях данные
В плане заботы о персональных данных пользователей Apple удивляет весь 2020 год
В сети появилась информация о том, что уже с 8 декабря 2020 года Apple вынудит разработчиков приложений под iOS раскрывать собираемые о пользователях данные. При этом это им еще повезло — изначально новое правило должно было вступить в силу одновременно с релизом iOS 14 в сентябре.
Новые правила подразумевают, что на специальных ярлыках приложений в App Store будут отображаться данные, которые собирают разработчики для персонализации продукта, рекламы и аналитики, сообщает The Verge. Таким образом, теперь пользователи смогут заранее, еще даже не скачав приложение, узнать, какую информацию о нем разработчик намерен собирать в дальнейшем.
При этом будет у нового правила и исключение. Так, если приложение не использует собранные данные для отслеживания и для рекламы, а сам сбор является нерегулярным и необязательным, то разработчикам не обязательно создавать специальные ярлыки. Пользователи сами, уже после установки, будут вправе выбирать, на сбор чего давать разрешение, а что все же стоит запретить.