Apple вынудит разработчиков приложений раскрывать собираемые о пользователях данные

При этом будет у нового правила и исключение. Так, если приложение не использует собранные данные для отслеживания и для рекламы, а сам сбор является нерегулярным и необязательным, то разработчикам не обязательно создавать специальные ярлыки. Пользователи сами, уже после установки, будут вправе выбирать, на сбор чего давать разрешение, а что все же стоит запретить.