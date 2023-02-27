Apple выплатила почти 1 миллиард рублей штрафа ФАС

Причиной данного наказания является ограничение конкуренции внутри фирменного магазина приложений бренда — App Store. ФАС возбудил дело ещё в 2019 году после жалобы «Лаборатории Касперского».

Так, в жалобе утверждалось, что Apple необоснованно отклоняет версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids.

В 2020 году ФАС признала купертиновцев виновной в ограничении конкуренции на рынке распространения приложений и предписала компании отменить положения, позволяющие отклонять сторонние приложения для размещения в App Store.

Apple попыталась оспорить решение регулятора, но суд поддержал позицию ведомства. 27 февраля 2023 года ФАС объявила, что Apple полностью выполнила её предписание.