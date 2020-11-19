Apple выплатит 113 млн долларов за замедление старых iPhone
При этом генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович отдельно отметил, что крупным технологическим компаниям стоит прекратить имеющуюся практику по введению пользователей в заблуждение, передает слова представителя власти издание The Washington Post.
Большие технологические компании должны прекратить манипулировать потребителями и начать рассказывать им правду о методах их работы и продуктах. Я обязуюсь привлекать к ответственности эти технологические компании-голиафы, если они скрывают правду от своих пользователей
Стоит отметить, что сама компания Apple отказалась давать какие-либо комментарии по данному поводу.
Напомним, что еще в далеком 2017 году владельцы iPhone стали замечать ухудшение производительности своих девайсов после обновления iOS. В конечном итоге Apple признала, что проблема имеет место быть, а она сама таким образом хотела предотвратить возможное окончание поддержки устройств, которые со временем перестают отвечать максимальным требованиям системы.