Apple выплатит 113 млн долларов за замедление старых iPhone

Стоит отметить, что сама компания Apple отказалась давать какие-либо комментарии по данному поводу.

Напомним, что еще в далеком 2017 году владельцы iPhone стали замечать ухудшение производительности своих девайсов после обновления iOS. В конечном итоге Apple признала, что проблема имеет место быть, а она сама таким образом хотела предотвратить возможное окончание поддержки устройств, которые со временем перестают отвечать максимальным требованиям системы.