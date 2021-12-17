Apple выплатит по тысяче долларов сотрудникам на удаленке

Об этом сообщил глава компании Тим Кук в служебной записке. Публично огласило эту информацию издание Bloomberg.

“Эти средства предназначены для того, чтобы помочь вам с домашним рабочим местом. Их можно использовать по своему усмотрению”, — заявил генеральный директор техногиганта. Также в этом письме он напомнил в важности вакцинации для того, чтобы обезопасить как себя, так и окружающих.

Напомним, что переход на удаленку сотрудников Apple был связан с началом пандемии коронавирусной инфекции.