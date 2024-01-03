Apple выплатит по $50 всем своим американским клиентам, кто подпадает под несколько простых условий

Это решение было объявлено в декабре 2023 года, и теперь компания раскрыла детали распределения компенсаций.

Пользователи, которые соответствуют определенным условиям, могут получить компенсацию до $50. Чтобы иметь право на получение компенсации, пользователи должны быть гражданами США и участвовать в программе «Семейный доступ» Apple с 21 июня 2015 года по 30 января 2019 года.

Кроме того, они должны были приобрести подписку на сторонние приложения через App Store Apple в течение этого периода.

Для подачи заявки на получение компенсации пользователи могут посетить веб-сайт Walter Peters vs Apple Inc. и выбрать между онлайн-подачей или отправкой по почте. Срок подачи заявок открыт до 1 марта 2024 года.

Из общей суммы в $25 млн, $10 млн будут использованы для оплаты адвокатских услуг, а оставшиеся $15 млн будут распределены между пользователями, соответствующими условиям.