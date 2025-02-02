Apple выплатит $20 млн компенсации за вздувшиеся в Apple Watch аккумуляторы

Всё это время Apple отрицала какие-либо правонарушения, но в итоге согласилась урегулировать иск на сумму $20 млн: пострадавшие пользователи должны получить выплаты.

Владельцы Apple Watch смогут получить компенсацию в размере от $20 до $50, если они сообщили о проблемах со вздутием батареи в указанный период времени. Как отмечает портал WccfTech, большинство пострадавших, вероятно, проигнорируют это предложение из-за суммы компенсации.