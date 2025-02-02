Apple выплатит $20 млн компенсации за вздувшиеся в Apple Watch аккумуляторы

Опубликовано 02 февраля 2025, 18:001 мин.
Apple выплатит $20 млн компенсации за вздувшиеся в Apple Watch аккумуляторыПострадавшие получат от $20 до $50
Apple урегулировала коллективный иск, поданный к компании в 2019 году, в котором говорилось о вздутии батареи в нескольких моделях Apple Watch, что приводило к различным проблемам, в частности, к выдавливанию дисплея из корпуса. Иск был подан в окружной суд США по Северному округу Калифорнии, в нём утверждалось, что проблема затронула владельцев Apple Watch Series 1, Series 2 и Series 3.
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Всё это время Apple отрицала какие-либо правонарушения, но в итоге согласилась урегулировать иск на сумму $20 млн: пострадавшие пользователи должны получить выплаты.
Владельцы Apple Watch смогут получить компенсацию в размере от $20 до $50, если они сообщили о проблемах со вздутием батареи в указанный период времени. Как отмечает портал WccfTech, большинство пострадавших, вероятно, проигнорируют это предложение из-за суммы компенсации.