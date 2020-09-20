Apple выпустила бумажные браслеты для подбора подходящего ремешка для умных часов
В случае, если вы живете в одной из стран, где можно посетить оффлайн магазин Apple Store, то вы можете попросить консультантов дать вам один такой браслет для измерения своего запястья. В случае же, если такой точки в вашей стране нет (например, в России), то можно зайти на официальный сайт Apple и скачать необходимый документ, распечатать его и вырезать браслет самостоятельно.
На изображении выше можно увидеть, что суть измерения заключается в оборачивании такого браслета вокруг запястья, после чего указания определенного размера при заказе нового ремешка. Стоит отметить, что блогеры, которые уже получили тестовые экземпляры новинки от Apple, в случае, если ваш размер находится между двумя числами (4 и 5, например), советуют брать меньший размер. Связано это с тем, что такой ремешок можно будет “растянуть” со временем, в то время как слишком большой аксессуар в итоге будет слишком свободным, что может вызвать определенный дискомфорт.