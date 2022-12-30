Apple выпустила лимитированную версию AirPods Pro 2 в честь Китайского Нового года

Эти AirPods Pro имеют гравировку «Год кролика» на корпусе беспроводной зарядки. Отличается и упаковка наушников — она также стилизована под грядущий китайский праздник. В остальном они ничем не отличаются от обычных AirPods Pro и имеют такую же цену.

Купить ограниченную серию AirPods Pro можно в интернет-магазине Apple и розничных магазинах компании в Китае, Тайване, Гонконге и Макао. Вместе с этим IT-гигант предлагает покупателям скидку до 1000 иен на некоторые продукты, включая iPhone 13, iPad, MacBook и т.д, при покупке в период с 30 декабря по 2 января.