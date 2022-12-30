Наука и технологии
10:20, 30 декабря 2022
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Apple выпустила лимитированную версию AirPods Pro 2 в честь Китайского Нового года

Удивительно, но её цена такая же, как у обычной версии

Компания Apple выпустила ограниченный тираж второго поколения AirPods Pro в честь китайского Нового года. Сам праздник пройдёт лишь 22 января 2023 года.

Apple выпустила лимитированную версию AirPods Pro 2 в честь Китайского Нового года

Фото: MacRumors

Эти AirPods Pro имеют гравировку «Год кролика» на корпусе беспроводной зарядки. Отличается и упаковка наушников — она также стилизована под грядущий китайский праздник. В остальном они ничем не отличаются от обычных AirPods Pro и имеют такую же цену.

Купить ограниченную серию AirPods Pro можно в интернет-магазине Apple и розничных магазинах компании в Китае, Тайване, Гонконге и Макао. Вместе с этим IT-гигант предлагает покупателям скидку до 1000 иен на некоторые продукты, включая iPhone 13, iPad, MacBook и т.д, при покупке в период с 30 декабря по 2 января.

Apple выпустила лимитированную версию AirPods Pro 2 в честь Китайского Нового года

MacRumors

Помимо стилизованных AirPods Pro, Apple также начала продажи лимитированного чехла OtterBox, посвящённого Китайскому Новому году, для моделей iPhone 14.

Источник:MacRumors
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