Apple выпустила недорогие наушники за $80, но под брендом Beats

Новинка обойдется всего в $79 и, по заявлениям компании, порадует качественным звуком с батареей почти на целый день.

Beats Solo Buds приходят на смену модели Beats Studio Buds и обладают рядом преимуществ.

Наушники оснащены специальной акустической системой с насадками и лазерными вентиляционными отверстиями для комфортного размещения и снижения давления в ушном канале. В комплекте также идут четыре пары амбушюр разных размеров для идеальной посадки.