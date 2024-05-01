Apple выпустила недорогие наушники за $80, но под брендом Beats

Apple выпустила недорогие наушники за $80, но под брендом BeatsВот бы такие AirPods…
Новинка обойдется всего в $79 и, по заявлениям компании, порадует качественным звуком с батареей почти на целый день.
Beats Solo Buds приходят на смену модели Beats Studio Buds и обладают рядом преимуществ.
Наушники оснащены специальной акустической системой с насадками и лазерными вентиляционными отверстиями для комфортного размещения и снижения давления в ушном канале. В комплекте также идут четыре пары амбушюр разных размеров для идеальной посадки.
Наушники лишены функции активного шумоподавления, присутствующей в AirPods Pro второго поколения. Однако встроенные микрофоны с алгоритмом шумоподавления улучшают качество речи во время звонков.
Beats Solo Buds совместимы с устройствами на базе iOS и Android, а подключение происходит по одному касанию.