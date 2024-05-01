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Наука и технологии
Опубликовано 01 мая 2024, 10:48
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Apple выпустила недорогие наушники за $80, но под брендом Beats

Вот бы такие AirPods…
Компания Beats by Dre, дочернее предприятие Apple, выпустила доступные беспроводные наушники Beats Solo Buds.
Apple выпустила недорогие наушники за $80, но под брендом Beats
© Wccftech

Новинка обойдется всего в $79 и, по заявлениям компании, порадует качественным звуком с батареей почти на целый день.

Beats Solo Buds приходят на смену модели Beats Studio Buds и обладают рядом преимуществ.

Наушники оснащены специальной акустической системой с насадками и лазерными вентиляционными отверстиями для комфортного размещения и снижения давления в ушном канале. В комплекте также идут четыре пары амбушюр разных размеров для идеальной посадки.

Apple выпустила недорогие наушники за $80, но под брендом Beats
© Wccftech

Наушники лишены функции активного шумоподавления, присутствующей в AirPods Pro второго поколения. Однако встроенные микрофоны с алгоритмом шумоподавления улучшают качество речи во время звонков.

Beats Solo Buds совместимы с устройствами на базе iOS и Android, а подключение происходит по одному касанию.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Beats
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#Apple