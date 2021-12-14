Apple выпустила приложение для безопасности своих главных конкурентов

Согласно описанию приложения, оно ищет трекер, находящийся слишком далеко от телефона, к которому он был привязан. Это устройство должно быть подключено к сервису “Локатор”. Его поддерживают не только устройства Apple, следовательно, Tracker Detect поможет обнаружить и трекеры других компаний.



Когда приложение обнаружит чужой трекер, оно объяснит, как можно отключить устройство и выяснить, кому оно принадлежит. Tracker Detect не работает в фоновом режиме: приложение нужно запускать каждый раз, как вам нужно будет найти чужой трекер, однако для пользователей iOS похожее приложение работает в фоновом режиме.