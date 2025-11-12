Apple выпустила вязаный чехол-сумку для iPhone за $230

Apple выпустила вязаный чехол-сумку для iPhone за $230У богатых свои причуды
Она создана в технике 3D-вязки из эластичного ребристого текстиля и предназначена для ношения iPhone, AirPods и других мелочей. Материал плотно обтягивает смартфон, но позволяет видеть экран сквозь структуру ткани.
Аксессуар выпускается в двух версиях: с коротким ремешком за $149,95 и длинным — за $229,95. Короткая модель представлена в восьми цветах — от лимонного и пурпурного до черного, длинная — в трёх: синем, коричном и черном.
Чехол можно носить в руке, закрепить на сумке или надеть через плечо. Продажи стартуют 14 ноября в США, Великобритании, Японии, Южной Корее и других странах.
В Apple описывают iPhone Pocket как «радостный способ носить iPhone в своем стиле», а вдохновением послужила идея ISSEY MIYAKE о «куске ткани, превращённом в форму».