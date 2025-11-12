Apple выпустила вязаный чехол-сумку для iPhone за $230

Она создана в технике 3D-вязки из эластичного ребристого текстиля и предназначена для ношения iPhone, AirPods и других мелочей. Материал плотно обтягивает смартфон, но позволяет видеть экран сквозь структуру ткани.

Аксессуар выпускается в двух версиях: с коротким ремешком за $149,95 и длинным — за $229,95. Короткая модель представлена в восьми цветах — от лимонного и пурпурного до черного, длинная — в трёх: синем, коричном и черном.