Наука и технологии
Опубликовано 12 ноября 2025, 07:08
1 мин.

Apple выпустила вязаный чехол-сумку для iPhone за $230

У богатых свои причуды
Apple представила совместный аксессуар с японским модным домом ISSEY MIYAKE — вязаную сумку-чехол iPhone Pocket.
© MacRumors

Она создана в технике 3D-вязки из эластичного ребристого текстиля и предназначена для ношения iPhone, AirPods и других мелочей. Материал плотно обтягивает смартфон, но позволяет видеть экран сквозь структуру ткани.

Аксессуар выпускается в двух версиях: с коротким ремешком за $149,95 и длинным — за $229,95. Короткая модель представлена в восьми цветах — от лимонного и пурпурного до черного, длинная — в трёх: синем, коричном и черном.

© MacRumors

Чехол можно носить в руке, закрепить на сумке или надеть через плечо. Продажи стартуют 14 ноября в США, Великобритании, Японии, Южной Корее и других странах.

В Apple описывают iPhone Pocket как «радостный способ носить iPhone в своем стиле», а вдохновением послужила идея ISSEY MIYAKE о «куске ткани, превращённом в форму».

Источник:MacRumors
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPhone 17
,
#чехол
,
#Apple