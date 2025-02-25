Apple выпустит AirTag второго поколения

Согласно слухам, второе поколение устройства получит значительные улучшения. Главным из них станет добавление ультраширокополосного чипа, что значительно расширит диапазон отслеживания. Если у текущей модели максимальный радиус составляет 30 метров, то новинка сможет отслеживать предметы на расстоянии до 90 метров, что в три раза больше. Этот чип будет аналогичен тому, что используется в iPhone 15.

Кроме того, AirTag второго поколения, вероятно, получит более громкий динамик, что сделает его заметным в случае, если устройство окажется в труднодоступном месте. Также ожидается увеличение времени работы от батареи, а сама батарея останется сменной, как и в предыдущей модели, что удобно для пользователей.