Apple выпустит AirTag второго поколения

Опубликовано 25 февраля 2025, 18:001 мин.
Apple выпустит AirTag второго поколенияC улучшенными функциями
Apple готовится выпустить обновленную версию AirTag, своего устройства для отслеживания, в мае или июне 2025 года. Первый AirTag был представлен в апреле 2021 года, и с тех пор прошло почти четыре года.
Согласно слухам, второе поколение устройства получит значительные улучшения. Главным из них станет добавление ультраширокополосного чипа, что значительно расширит диапазон отслеживания. Если у текущей модели максимальный радиус составляет 30 метров, то новинка сможет отслеживать предметы на расстоянии до 90 метров, что в три раза больше. Этот чип будет аналогичен тому, что используется в iPhone 15.
Кроме того, AirTag второго поколения, вероятно, получит более громкий динамик, что сделает его заметным в случае, если устройство окажется в труднодоступном месте. Также ожидается увеличение времени работы от батареи, а сама батарея останется сменной, как и в предыдущей модели, что удобно для пользователей.