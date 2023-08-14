Apple выпустит часы Watch X с магнитными ремешками в честь 10-летия устройства

Apple выпустит часы Watch X с магнитными ремешками в честь 10-летия устройстваЖдём такого же прорыва, какой был между iPhone 7 и iPhone X
Apple готовится к крупному обновлению своих легендарных часов Apple Watch. Ожидается, что новая модель Apple Watch X будет выпущена в 2024 или 2025 году, приуроченная к десятилетию устройства.
Эта модель обещает стать самым значительным обновлением после ряда менее крупных апдейтов.
По данным технического аналитика Марка Гурмана, новинка получит более изящный дизайн и новую магнитную систему крепления ремешков.
Текущий дизайн, при котором ремешки вставляются в боковые части и фиксируются, занимает много места внутри устройства, что ограничивает возможность увеличения аккумулятора. Apple рассматривает магнитный метод крепления, который может освободить больше места для улучшений.
Помимо внешних изменений, Watch X могут получить новые функции, такие как экран на основе микро-LED и датчики для отслеживания кровяного давления.
Данное обновление может быть таким же значимым, как переход от iPhone 7 к iPhone X.