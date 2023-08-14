Apple выпустит часы Watch X с магнитными ремешками в честь 10-летия устройства

Эта модель обещает стать самым значительным обновлением после ряда менее крупных апдейтов.

По данным технического аналитика Марка Гурмана, новинка получит более изящный дизайн и новую магнитную систему крепления ремешков.

Текущий дизайн, при котором ремешки вставляются в боковые части и фиксируются, занимает много места внутри устройства, что ограничивает возможность увеличения аккумулятора. Apple рассматривает магнитный метод крепления, который может освободить больше места для улучшений.

Помимо внешних изменений, Watch X могут получить новые функции, такие как экран на основе микро-LED и датчики для отслеживания кровяного давления.

Данное обновление может быть таким же значимым, как переход от iPhone 7 к iPhone X.