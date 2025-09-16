Apple выпустит четыре 2-нм чипа к 2026 году с новой технологией упаковки

Ранее сообщалось, что Apple зарезервировала почти половину стартовой мощности производства TSMC. Такой шаг объясняется не только необходимостью обеспечить выпуск чипов для смартфонов, но и планами применить новые разработки в других устройствах компании.

Помимо A20, обновление получат и ноутбуки MacBook Pro — они будут оснащены процессорами серии M6. Также в 2026 году ожидается новый Apple Vision Pro с сопроцессором R2, выполненным на том же 2-нм техпроцессе.