Apple выпустит дешёвую модель наушников AirPods Lite

По словам аналитика Джеффа Пу из Haitong Intl Tech Research, Apple работает над новым, более дешевым продуктом под названием AirPods Lite. Связано это с желанием компании конкурировать с более дешёвыми беспроводными наушниками.

Что интересно, данная новость появилась на фоне ожидаемого падения спроса на AirPods в 2023 году: поставки упадут с 73 млн единиц в 2022-м до 63 миллионов в новом году.

Что же до AirPods Lite, то устройство описывается как продукт с более низкой ценой, чем существующие модели. Правда, не совсем понятно, какими функциями Apple пожертвует в угоду удешевлению.