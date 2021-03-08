Apple выпустит контактные линзы с дополненной реальностью

Так, популярный аналитик Минг Чи Куо рассказал, что уже в 2030-2040 годах технологическая компания намерена представить первые контактные линзы с поддержкой AR-технологии. Как пишет 9to5Mac, устройство не будет иметь собственного «мозга» — все вычисления будут происходить на iPhone. Таким образом, контактные линзы от Apple, как и Apple Watch, окажутся достаточно жёстко привязаны к смартфону компании.

В рамках всё того же прогноза господин Куо заявил, что купертиновцы выпустят первые AR/VR шлемы в 2022 году, а «умные» очки с поддержкой AR поступят в продажу в 2025 году.