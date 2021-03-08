Наука и технологии
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Apple выпустит контактные линзы с дополненной реальностью
Есть даже примерные сроки их появления
В последние несколько недель по сети активно ходят слухи о скором выходе первых очков дополненной реальности (AR) от Apple. Но, как оказалось, это не единственная новинка из этой сферы, которой компания хочет нас удивить.
Так, популярный аналитик Минг Чи Куо рассказал, что уже в 2030-2040 годах технологическая компания намерена представить первые контактные линзы с поддержкой AR-технологии. Как пишет 9to5Mac, устройство не будет иметь собственного «мозга» — все вычисления будут происходить на iPhone. Таким образом, контактные линзы от Apple, как и Apple Watch, окажутся достаточно жёстко привязаны к смартфону компании.
В рамках всё того же прогноза господин Куо заявил, что купертиновцы выпустят первые AR/VR шлемы в 2022 году, а «умные» очки с поддержкой AR поступят в продажу в 2025 году.