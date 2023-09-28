Apple выпустит меньше шлемов Vision Pro, чем ожидалось изначально

Причиной этому стали производственные трудности. Популярный аналитик Минг-Чи Куо отметил, что ключевые поставщики купертиновцев смогут предоставить только половину запланированных объёмов.

По последним данным, в 2024 году будет произведено лишь от 400 000 до 600 000 шлемов Vision Pro, в то время как ожидался спрос в 1 млн единиц. Эти данные подтверждаются информацией о зарезервированных Apple производственных мощностях.

Что интересно, следующее обновление гарнитуры ожидается только в 2027 году из-за проблем с цепочкой поставок. Эксперты также предполагают, что Apple столкнётся с проблемами в рекламе гарнитуры, и Vision Pro не станет таким же массовым продуктом, как iPhone, в ближайшее время.