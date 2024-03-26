Apple выпустит наушники с функцией отслеживания здоровья сердца

Уже скоро в новых AirPods Max могут появиться датчики отслеживания работы сердца – это поможет заранее обнаружить целый ряд опасных заболеваний.

Вот в чём суть нововведения: наушники будут оснащены микрофонами с функцией анализа сердцебиения. Специальный алгоритм сможет заранее заметить малейшие отклонения от нормы и предупредит пользователя, что ему пора проверить состояние сердца и сосудов.

Такой контроль может вовремя выявить сердечные патологии, о наличии которых человек даже не подозревал!

Ученые уточняют, что система поможет обнаружить брадикардию (слишком медленное сердцебиение) или тахикардию (учащенный пульс), различные нарушения сердечного ритма и даже закупорку сонной артерии.

Учитывая, что болезни сердца – одна из главных причин смертности в мире, подобное нововведение может спасти множество жизней.