Apple выпустит наушники с функцией отслеживания здоровья сердца

Apple выпустит наушники с функцией отслеживания здоровья сердцаМежду прочим, очень полезное нововведение
Уже скоро в новых AirPods Max могут появиться датчики отслеживания работы сердца – это поможет заранее обнаружить целый ряд опасных заболеваний.
Вот в чём суть нововведения: наушники будут оснащены микрофонами с функцией анализа сердцебиения. Специальный алгоритм сможет заранее заметить малейшие отклонения от нормы и предупредит пользователя, что ему пора проверить состояние сердца и сосудов.
Такой контроль может вовремя выявить сердечные патологии, о наличии которых человек даже не подозревал!
Ученые уточняют, что система поможет обнаружить брадикардию (слишком медленное сердцебиение) или тахикардию (учащенный пульс), различные нарушения сердечного ритма и даже закупорку сонной артерии.
Учитывая, что болезни сердца – одна из главных причин смертности в мире, подобное нововведение может спасти множество жизней.