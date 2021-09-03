Apple выпустит «неубиваемую» версию часов Apple Watch

Так, если верить данным интернет-инсайдеров, уже в 2022 году яблочная компания представит «неубиваемые» Apple Watch. Пока что у них нет определённого названия, но отличительной их особенностью должны стать нацеленность на любителей экстремального времяпрепровождения, пишет Bloomberg.

Также в следующем году Apple анонсирует второе поколение доступных часов Apple Watch SE — в 2021-м их ждать не стоит.

Что же касательно грядущих Apple Watch Series 7, то их главной особенностью должен стать увеличенный дисплей. За счёт этого размеры часов увеличатся до 41 и 45 мм.