Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 21 мая 2024, 07:02
1 мин.

Apple выпустит новую умную метку AirTag уже в 2025 году

Пора бы уже
По данным Bloomberg, Apple работает над новой версией AirTag, которая выйдет в середине 2025 года.
Apple выпустит новую умную метку AirTag уже в 2025 году
© The Verge

Новая метка будет оснащена обновленным чипом для улучшенного отслеживания местоположения, что необходимо в условиях растущей конкуренции на рынке.

К моменту выпуска обновленного AirTag, ландшафт Bluetooth-трекеров значительно изменится как для Android, так и для iOS.

Так, еще в прошлом месяце Google представила свою новую сеть Find My Device, позволяющую пользователям находить свои телефоны с помощью сигналов от ближайших устройств на Android.

Компания Life360, владеющая Tile, также создает собственную сеть отслеживания с использованием спутников для определения местоположения своих Bluetooth-меток.

С обновлением iOS 17.5, Apple начала показывать предупреждения о нежелательном отслеживании для сторонних Bluetooth-меток.

Если с пользователем iPhone находится неизвестный AirTag или другой трекер, он получит уведомление и сможет воспроизвести звук для его обнаружения.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Apple AirTag
,
#Apple