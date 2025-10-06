Apple выпустит первые умные очки уже в 2027 году. Но есть нюанс

При этом анонс может состояться в 2026-м, чтобы разработчики успели адаптировать свои приложения под новую платформу. Однако есть важный нюанс: первая версия очков не будет поддерживать дополненную реальность.

Устройство сосредоточится на базовых функциях — приеме звонков, съемке фото и взаимодействии с iPhone без необходимости доставать его из кармана. Полноценный AR-экран появится лишь во втором поколении, которое выйдет позже.

Apple, по слухам, использует чип по 2-нм техпроцессу TSMC, что позволит избежать перегрева и снизить вес устройства. Компания перенаправила часть ресурсов от Vision Pro на этот проект, стремясь догнать конкурентов, которые уже активно продвигают свои AR-очки.

Вторая версия очков Apple, уже с полноценным AR-интерфейсом, ожидается не ранее конца десятилетия.