Apple выпустит первый сенсорный MacBook Pro с OLED-экраном

Новые модели, известные под кодовыми именами K114 и K116, получат OLED-дисплей, тонкий корпус и переработанный шарнир, чтобы экран оставался устойчивым при касании. В компании также откажутся от выреза под камеру — вместо него появится небольшое отверстие, аналогичное решению Dynamic Island в iPhone.

Сенсорный MacBook сохранит физическую клавиатуру и трекпад, что позволит пользователям работать привычным способом. Из-за дорогих комплектующих цена устройства, вероятно, будет выше нынешних моделей. Сейчас версия с 14-дюймовым экраном начинается от 1 999 долларов, а 16-дюймовая — от 2 499 долларов.

Ранее Apple скептически относилась к идее сенсорных ноутбуков, считая их неудобными и продвигая в этом направлении iPad. Однако снижение спроса на планшеты и рост популярности сенсорных ПК заставили компанию пересмотреть позицию.