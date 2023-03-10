Apple выпустит приложение с классической музыкой уже в конце марта

Изначально сервис должен был выйти ещё в 2022 году. Но по неизвестным причинам купертиновцы были вынуждены отложить «мероприятие» до I половины текущего года.

Сообщается, что приложение сможет похвастаться крупнейшим в мире архивом произведений, написанных до середины XX века. В его библиотеку войдут более 5 млн треков и тысячи альбомов, доступных для потокового воспроизведения.