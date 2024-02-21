Apple выпустит собственное умное кольцо вслед за Samsung Galaxy Ring

Сообщается, что идею носимого кольца в Apple рассматривают уже несколько лет. Об этом говорят различные патенты компании.

Но одним из важных моментов, которые ускорили разработку нового продукта в стенах компании, стал анонс смарт-кольца Samsung Galaxy Ring на прошедшей Galaxy Unpacked.

Предполагается, что Apple серьезно рассматривает эту идею как жизнеспособное расширение своей линейки носимых устройств и усердно подает заявки на патенты, связанные с NFC-кольцом для пальца, согласуя дату запуска.

Удивительно, как яблочная корпорация умудряется одновременно создавать будущее, выпуская Vision Pro, и оставаться одной ногой в прошлом, разрабатывая фитнес-кольцо для отслеживания состояния здоровья.