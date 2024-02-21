Apple выпустит собственное умное кольцо вслед за Samsung Galaxy Ring

Опубликовано 21 февраля 2024, 07:44
1 мин.
Apple выпустит собственное умное кольцо вслед за Samsung Galaxy RingНо случится это явно не очень скоро
Как стало известно, Apple активно разрабатывает умное кольцо, которое можно носить на пальце для отслеживания биометрических данных о здоровье пользователей.
Сообщается, что идею носимого кольца в Apple рассматривают уже несколько лет. Об этом говорят различные патенты компании.
Но одним из важных моментов, которые ускорили разработку нового продукта в стенах компании, стал анонс смарт-кольца Samsung Galaxy Ring на прошедшей Galaxy Unpacked.
Предполагается, что Apple серьезно рассматривает эту идею как жизнеспособное расширение своей линейки носимых устройств и усердно подает заявки на патенты, связанные с NFC-кольцом для пальца, согласуя дату запуска.
Удивительно, как яблочная корпорация умудряется одновременно создавать будущее, выпуская Vision Pro, и оставаться одной ногой в прошлом, разрабатывая фитнес-кольцо для отслеживания состояния здоровья.