Apple выпустит собственные процессоры для ИИ-серверов

Производство планируется доверить TSMC с использованием передового 3-нм техпроцесса. Ожидается, что массовый выпуск чипов начнется во II половине 2025 года.

Эту информацию сообщил пользователь Weibo, известный как Phone Chip Expert, утверждающий, что имеет 25-летний опыт в индустрии интегральных микросхем, включая работу над процессорами Intel Pentium.

Проектируя собственные серверные чипы, Apple сможет адаптировать их под свои же программные нужды, что потенциально приведет к более мощным и эффективным технологиям.

Компания может использовать собственные ИИ-процессоры для повышения производительности своих дата-центров и будущих ИИ-инструментов, работающих через облачные сервисы.

Хотя Apple делает ставку на локальную обработку данных для многих грядущих ИИ-задач, некоторые операции неизбежно будут проходить в облаке. Специализированные процессоры будут готовы к интеграции в серверы к концу 2025-го – именно тогда новая ИИ-стратегия Apple должна заработать в полную силу.