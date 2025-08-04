Apple выпустит собственный ChatGPT с отдельным приложением под него

Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg, сославшись на внутренние источники компании. По его данным, в Apple уже работает команда «Answers, Knowledge and Information», которая развивает так называемый «answer engine» — поисковую систему нового поколения, способную отвечать на запросы с опорой на ИИ и веб-источники.

На сайте вакансий Apple опубликовано более десятка позиций в этой команде — в США и Китае. В описаниях говорится о разработке LLM-моделей для персонализированных ответов с учетом пользовательских документов и с упором на конфиденциальность.

Хотя ранее сообщалось, что обновленная, более «разговорная» версия Siri с ИИ появится лишь в iOS 27 (2026 год), параллельно Apple, похоже, работает и над самостоятельным ИИ-приложением.

Оно должно дополнить возможности Siri, Spotlight и Safari, а также стать самостоятельным конкурентом для ChatGPT.